Aksaray’da bıçaklı 'omuz attın' kavgası

Aksaray’da “Omuz attın” tartışmasında birbirine giren gençlerin kavgası kanlı bitti. Kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kolundan bıçaklanarak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray’da bıçaklı 'omuz attın' kavgası

Kavga, gece yarısı Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi Aksaray Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı istikametine kaldırımdan yürüyerek giden yabancı uyruklu Muhammet Ali Ö. (17), karşısından gelen kimliği belirsiz 3 kişiyle omuz attın tartışmasına girdi.

Gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen 3 kişiden biri cebindeki bıçağı çıkararak Muhammet Ali Ö.’yü sağ kolundan bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Ayvalık’ta taksici kılığındaki göçmen kaçakçıları yakalandı Yaşam
Ayvalık’ta taksici kılığındaki göçmen kaçakçıları yakalandı
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Yaşam
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mardin'de ortalığı karıştıran silahlı kavga Yaşam
Mardin'de ortalığı karıştıran silahlı kavga
Motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam bekleniyor iddiası Ekonomi
Motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam bekleniyor iddiası
Nijer'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor Güncel
Nijer'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor
Motosiklet tıra arkadan çarptı Yaşam
Motosiklet tıra arkadan çarptı