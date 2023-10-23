Aksaray'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı

Aksaray'da hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi 2405 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Tuğba A. (34) idaresindeki 06 BY 138 plakalı cip, Küçük Bölcek Mahallesi Kavşağı'nda Nusret K. (30) yönetimindeki 68 ADY 878 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Sürücülerin yaralandığı kazada araçlarda da maddi hazar oluştu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralı sürücülere olay yerinde müdahale eden 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları olay yerinde tedavi etti.

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Hastaneye gitmeyi reddeden sürücüler tutanak karşılığı bırakılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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