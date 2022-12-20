Aksaray'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İshak Solak (38) idaresindeki 01 AIZ 008 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma Solak, Saniye Telli ve Ümmühan Ebra Telli (1) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Aksaray-Konya kara yolu aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. (AA)