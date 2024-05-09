Ryan Babel'den Galatasaray'ı kızdıracak itiraf

Türk futbolunda bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Ryan Babel, Türkiye’deki günleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Hollandalı yıldız, özellikle Galatasaray’a transfer süreci ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Babel, Beşiktaş’tan ayrılışının ardından Galatasaray’a transfer olmasının kendisi için zor bir süreç olduğunu belirtti. Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıktığında, eski takımına karşı oynamanın verdiği üzüntüyü dile getirdi. Babel, “Beşiktaş’tan ayrılmayı asla istemedim. Ancak o dönemdeki yönetimle yaşanan sorunlar nedeniyle başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldım. Eğer mümkün olsaydı ve yönetim bana gereken saygıyı gösterseydi, Beşiktaş’ta kariyerime devam ederdim,” şeklinde konuştu.

İngiliz basınına konuşan Babel, Galatasaray’a transferinden sonra Beşiktaş’a karşı oynadığı maçta, taraftarların tepkisine maruz kaldığını ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. “Herkesin kalbini kazanmışken ve güzel anılar biriktirdiğim stadyuma geri döndüğümde, topa her dokunduğumda ıslıklanmak ve yuhalanmak beni çok üzdü,” dedi.