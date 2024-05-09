Final yapacak söylentileri vardı. Kanal D'den İnci Taneleri için yeni duyuru

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin final yapacağı iddiası Kanal D kaynakları tarafından yalanlandı. Diziye kanal yönetimi 2.sezon onayı verdi.

Haziran ayında final yapması beklenen dizinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Televizyongazetesi'nin derlediği habere göre; İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar da belli oldu. İşte detaylar

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

14.Bölüm Özeti şöyle: Azem, Nehir ile ilgili ipuçlarının peşindeyken ailesini tamamen geride bırakan Nehir için geçmiş artık gizlenemeyecek kadar yakındır.

Dilber, Yıldız ile yeni iş kurma planları yaparken Zahir’in serbest kalması, sıkıntılarına bir yenisini daha ekler.

Piraye, Azem ile arasındaki duyguların ve iletişimin adını henüz koyamazken Ayça, annesi ve öğretmeni için hayaller kurmaya başlamıştır bile.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00 ’de Kanal D’de!