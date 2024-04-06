Aksaray'da kendisine uzun süredir ulaşılamayan kadın evinde uyuya kalmış

Kaynak: DHA
Aksaray'da kendisine uzun süredir ulaşılamayan kadın evinde uyuya kalmış
Aksaray'da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan kadını kurtarmak için seferber olan ekipler balkondan girdikleri dairede kadını uyuyakalmış halde buldu.

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Meral Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanının 1. katında yaşanan olayda, dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan C.A. (26) isimli kadının durumundan şüphelenen ailesi kadının komşularından yardım istedi.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

Komşularının da defalarca kapıyı çalmasına yanıt vermeyen kadına ulaşmak isteyen vatandaşlar, durumu 112 Acil çağrı merlezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kapıyı çalıp ses alamayınca daireye giriş yolu denedi.

Apartmanın avlusundaki müştemilatın çatışına tırmanan itfaiye erleri balkona çıkarak dairenin içine girdi. İçeride inceleme yapan itfaiye erleri evde kadını uyuyakalmış halde buldu. Kadın Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi.

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