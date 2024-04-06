Zonguldak'ta şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Çaydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Birol Y. idaresindeki otomobil, İstanbul istikametinden Bartın istikametine doğru yol almaktayken birden sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte bulunan yolcular Emine Belinay Y., Emine Y., Nisanur Y. ve Yetinay Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir süre önce hastaneye kaldırılan 5 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi elde edildi.