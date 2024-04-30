Aksaray’da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılan Aksaray’da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Saatlerce süren şiddetli yağıştan dolayı birçok belde ve köyde tarım arazileri sulara teslim oldu.

Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taşması sonucu bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kalırken, olay sonucu birçok kamelya yıkıldı.

Şehir genelinde yağış etkisini sürdürürken, ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.