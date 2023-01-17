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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:16
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Gülağaç ilçesinde ikamet eden M.M'nin zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlendi.

Şüpheli, ilçe merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar esrar, metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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