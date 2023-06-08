Aksaray’da uyuşturucudan sızan adam jandarmaya yakalandı

Aksaray’da araç içerisinde uyuşturucu kullandıktan sonra sızan sürücü jandarma ekiplerine yakalandı.

Aksaray’da uyuşturucudan sızan adam jandarmaya yakalandı

İHA’nın haberine göre, sorumluluk bölgelerinde devriye atan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri yol kenarında park halindeki araçtan şüphelenerek kontrol etmek istedi. Aracın yanına giden jandarma ekipleri sürücünün uyuduğunu fark etti.

Sürücüyü uyandıramayan ve elinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı olduğunu gören jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmayla sürücüyü uyandırmayı başardı.

Sürücünün uyuşturucu kullandığını tespit eden ekipler araçta yapılan aramada 9 gram metamfetamin 8 adet psikotrop hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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