﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ve Sincan’da toplam 24 projenin hem temelini atacak hem de açılışını gerçekleştirecek.

30 yıldır çözüm bekleyen trafik çilesi ve altyapı sorunları nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı İstasyon Caddesi’nde hayata geçirilen Alternatif Bulvar ve Altyapı Projesi’nin açılışının ve Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtımının gerçekleştirileceği tören; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla düzenlenecek.

12 Nisan Çarşamba günü 13.30’da başlayacak törende; toplam 528 milyon 699 bin TL’ye mal olan İstasyon

11 PROJENİN AÇILIŞI YAPILACAK, 13 PROJENİN TEMELİ ATILACAK

Sincan ve Etimesgut ilçelerini kapsayan 11 projenin açılışının, 13 projenin ise temelinin atılacağı tören Ahi Mesut Mahallesi 1776. Cadde Kelebek Su Parkı Önü’nde düzenlenecek.

ABB TV ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak törende açılışı yapılacak 11 proje şöyle:

-Etimesgut - İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi,

-Etimesgut - Kelebek Su Parkı Yenileme Projesi,

-Etimesgut - THK Üniversitesi Parkı,

-Etimesgut - Göksu Bozöyük Caddesi Üzeri Ağaçlandırma Alanı,

-Etimesgut - Eryaman Mahallesi 46389 Ada 1 Parsel Önü Park Alanı,

-Etimesgut - Şeker Mahallesi 48966 Ada Yanı Park Alanı (GİMSA Arkası),

-Etimesgut - Ayaş Ankara Yolu Bulvarı GİMSA Park Önü Üst Geçit Yapım İşi,

-Etimesgut - Altay Mahallesi Muhtarlık Binası Yapım İşi,

-Etimesgut-Etiler Mahallesi Muhtarlık Binası,

-Etimesgut - Ayaş Bulvarı Üst Geçidi,

-Sincan - Sanayi Sitesi Altyapı Yenilemesi.

6’sı Etimesgut, 7’si ise Sincan’da olmak üzere temeli atılacak toplam 13 proje ise şöyle:

-Etimesgut - Elvankent E-Spor Merkezi

-Etimesgut - Yapracık Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi,

-Etimesgut - Yapracık Aile Yaşam Merkezi,

-Etimesgut - Bağlıca Açık Spor Saha ve Parkları,

-Etimesgut - Ferda Koleji Önü Üst Geçidi,

-Etimesgut - Elvankent Banliyö Üst Geçidi,

-Sincan - Dökümcüler Sanayi Önü Üst Geçidi,

-Sincan - Kreş,

-Sincan - Alcı Mahallesi Pazar Yeri,

-Sincan - Yüzme Havuzu Projesi,

-Sincan - Törekent Mahallesi Önü Park Alanı,

-Sincan - Gökçek Mahallesi Park Alanı,

-Sincan - Saraycık Parkı.