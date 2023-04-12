Gelecek Partili Selçuk Özdağ’dan ‘suikast’ uyarısı: Kılıçdaroğlu’nun ciddi şekilde korunması gerekiyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TELE1’de konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili suikast uyarısı yapan Özdağ, “Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Yakın tarihe baktığımızda Kılıçdaroğlu’na Artvin’de bir suikast girişimi olmuştu. Kılıçdaroğlu daha önce kongreye giderken, ben CHP’li arkadaşlara söylemiştim. Kılıçdaroğlu’yla beraber olmanızda fayda var, kendisi hedefte demiştim. Kılıçdaroğlu’na bir suikast girişimi oldu, ölümden döndü. Daha sonra Ankara Çubuk’ta bir linç girişimi oldu. Bu linç girişiminde Kılıçdaroğlu öldürülmüş olsaydı, Türkiye’de çok ciddi bir şekilde kaos olacaktı. Hep zaten egemen güçler Türkiye’yi karıştırmak istediler. Darbelerle, suikastlarla yaptılar. Aydınlarımız, gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz öldürüldü.

“KILIÇDAROĞLU’NUN CİDDİ ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKİYOR”

Peki niçin Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu son dört yıl içerisinde ittifak görüşmeleri yapıyor. Hemen hemen mimarı Kılıçdaroğlu. Hem Kılıçdaroğlu’nun hem Genel Başkanım Ahmet Davutoğlu’nun ciddi şekilde payları var. Kılıçdaroğlu artık Cumhurbaşkanı adayımız bizim. O nedenle çok ciddi bir şekilde korunması gerekiyor. İYİ Parti binasına bir saldırı olduktan sonra, şunu söylemiştim, ‘Taksim’de bir bombalı saldırı oldu. Emniyet o şahsın her anını saniye saniye paylaştı. Emniyet’e, İçişleri Bakanlığı’na görev düşüyor.’ Bugün de İzmir’de bir taşlı saldırı oldu. Bunların sorumluları yukarıda konuşanlardır. Devletin başında olanlar akılla hareket etmek zorundadırlar. Nefisleriyle, egolarıyla değil.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KORUMALARINI CİDDİ GÖRMÜYORUM”

İktidarı yönetenlere büyük sorumluluklar düşüyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun korumalarının çok ciddi olduğunu görmüyorum. Nereye gittiysem, Kılıçdaroğlu’nu görüyorum. Ya kendisi istemiyor ya da ciddi şekilde devlet az koruma veriyor. Dikkat edilmesi gerekiyor.”