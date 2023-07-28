Akşener ’Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar'

ANKA'nın haberine göre; Akşener, müezzine yönelik sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar?” dedi.

Müezzin, İlçe Başkanını Öldüresiye Dövdü

Akşener, bugün Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna’yı ziyaret etti. Ziyarette, Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’ın müezzinin saldırısına maruz kalmasını değerlendirdi. Akşener, “İmam denilen zat, eşinin yanında bildiğin küfrederek dövmüş. Öldüresiye dövmüş. Komşular ayırmışlar. Evi terk etmiş bizimkiler.” diyerek olayın vahametini anlattı.

Suç Duyurusuna Tepki

Akşener, müezzine yönelik sözleri nedeniyle Mil-Diyanet adlı bir derneğin kendisine suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Akşener, “Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim, güzel. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar? İpin ucu koptu. Hayatımda böyle bir şey görmedim.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kiraz Üreticilerinin Sorunları

Belediye Başkanı Tuna ise Akşener’e bölgedeki kiraz üreticilerinin yaşadığı sorunları aktardı. Tuna, kiraz fiyatlarının düştüğünü ve çiftçilerin borç batağına girdiğini belirtti. Tuna, “Çiftçi Birliği kurmak istiyoruz. Bana denilen şu. ‘Çiftçi Birliğini kursan ne olacak? O da bir kooperatif. Pazar bulmadığın takdirde ne elde edeceksin’. Burası 22 bin dönüm ekilebilen bir arazisi olan bir ova. Biz burada bu birliği kurarsak ilk etapta en azından bu girdi maliyetlerini düşürürüz.” diyerek çözüm önerisinde bulundu.

Tuna, Akşener’e yöreye ait bir yazma hediye etti. Akşener daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Akşener, ziyaret esnasında; bir esnafa, “Başkan kirazı söylüyor, 35 lira. 35 liralık mazotla o kirazı kaça mal edeceksiniz bundan sonra” dedi. Esnaf, “Çiftçi zararda” diye cevap verdi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından bir hamamın açılışını yaptı.