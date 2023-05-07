Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşuyor

Akşener canlı yayında açıklıyor

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Recep Bey'in bir beyanatını okudum, hepimize bir şey söylüyor. Bana da diyor ki gezmediği siyasi parti, gezmediği kapı kalmadı. Bu arkadaşın şuur altında bir tuhaflık var. Kapı kapı geziyor dediğiniz zaman başka başka şeyler çıkabilir. HepiMize söylenmedik söz bırakmadı, sürtük, düşük dedi. Ve bir erkek siyasetçiye diyemedi. Bana ise söylenmedik söz kalmadı, sebebi Recep Bey'dir.

Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Türk sözünün tüzükte geçip geçmemesini oylamaya sundu da ondan ayrıldım. Hadi oradan çakma milletçi.

Siyasi bir ailenin kızıyım. Hayatımda bu kadar çirkin bir dil, tehdidin ortaya konulduğu bir şeyle karşı karşıyayız. Seçim milletin bayramıdır. Bunlar ne yapıyor savaşa gidiyoruz sanki. Recep Bey hepimize laf ediyorsun. Mansur Yavaş seçilirse su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak dedi mi hayır. Sosyal yardım kesilecek dedi kesildi mi hayır.

Bu seçime giderken ben muhteremler tarafından, ben buralarda PKK'lıyım, Diyarbakır'da falan da faili meçhulüyüm. Siz manyak mısınız?

Sayın Recep Bey kaybetmemek için her şeyi yapıyorsun. Bir elinde Hizbullah bir elinde PKK var. Kandille aranızda elli bin dümen var. Biz iktidar olduğumuzda Kandili dümdüz edeceğiz. O da çıksın söylesin hadi. PKK'lıysam ne duruyorsunuz. Şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz, sonra PKK'lı diyorsunuz. Ciddiyetsizler.

Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e var mıyız?

Çoğu insan kurban kesemeyecek, emeklilerimizin için bayram ikramiyeleri 15 bin lira olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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