Akşener'den Erdoğan'a: Çakma milliyetçi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mitinglerine Mansur Yavaş ile birlikte Sakarya'da devam etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine yönelik "Gezmediği siyasi parti kalamadı" dediğini aktaran Akşener, Doğru Yol Partisi'nden ayrıldıktan sonra yaşadığı süreci anlattı.



Erdoğan'ın teklifi üzerine AK Parti'nin kurucuları arasında yer almayı kabul ettiğini belirten Akşener, "1 ay sonra ise eyvallah dedim. Neden biliyor musunuz? Türklüğü oylamaya kalkıştılar da onun için. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü Recep Bey. Hatırlandın mı, ben neden ayrıldım? Beyefendiler, 'Türk' ifadesinin tüzükte geçip geçmemesini oylamaya sundular. Ondan ayrıldım. Bugün bana milliyetçilik taslıyor. Hadi oradan be, çakma milliyetçi!" dedi.



Akşener, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa ‘’Gaffar Okkan’ın hemşerileri nasılsınız?’’ sözleriyle konuşmasına başladı.

AKŞENER’E DEVRİ İKTİDARINDA SÖYLENMEDİK SÖZ KALMADI, SEBEBİ SAYIN RECEP BEY’DİR!’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Gezmediği siyasi parti kalmadı, her kapıya gitti.’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Koskoca Cumhurbaşkanı, devri iktidarında hiçbirimize biz kadınlara söylenmedik söz bırakmadı. ‘Sürtük’ dedi, ‘çürük’ dedi, ‘düşük’ dedi ve bir erkek siyasetçiye bunu asla diyemedi. Erkeklere bunu asla diyemedi. Ama döndü baba döndü; kadın siyasetçiye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e devri iktidarında söylenmedik söz kalmadı sebebi sayın Cumhurbaşkanı diyecektim demeyeyim, sebebi sayın Recep Bey’dir. Çünkü onun şuurunun altından çıkan sözleri önüne gelen başka başka götürdü.’’ diye konuştu.







‘’TÜRKLÜĞÜ OYLAMAYA KALKIŞTILAR. AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ RECEP BEY!’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Gezmediği siyasi parti kalmadı, her kapıya gitti.’’ sözlerine ilişkin Erdoğan’a seslenerek konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Eğer kastettiğin muhterem partiyse, ben Doğruyol Partisi’nden ayrıldım, Ak Parti’nin kurucuları arasına beyefendinin evime gelerek, abimi ikna etmek için elli bin tane dil dökerek yaptığı teklif üzerine ‘peki’ dedim. Ama bir ay sonra ‘eyvallah’ dedim. Niye biliyor musunuz? Türklüğü oylamaya kalkıştılar da onun için. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü Recep Bey!’’ diye konuştu.

‘’BUGÜN BANA MİLLİYETÇİLİK TASLIYOR. HADİ ORADAN BE ÇAKMA MİLLİYETÇİ!’’

AK Parti’nin kurucuları arasından ayrılma sebebini anlatmaya devam eden Akşener; ‘’Recep Bey, hatırladın mı ben niye ayrıldım? Google’a girin bu beyanatımı göreceksiniz gençler. Beyefendiler Türk sözünün programda, tüzükte ne kadar geçmesini, geçip geçmemesini oylamaya sundular da ondan ayrıldım. Bugün bana Milliyetçilik taslıyor. Hadi oradan be çakma milliyetçi!’’ diye konuştu.







‘’FOSSEPTİK GİBİ AKAN PİSLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ.’’

Yaklaşık 50 yıllık bir siyasi hafızası olduğunu ifade eden Akşener; ‘’Hayatımda bu kadar pis bir dilin, bu kadar çirkinliğin, bu kadar iftiranın, bu kadar hakaretin, bu kadar tehdidin hem de en tepedekiler tarafından ortaya konulduğu bir böyle artık fosseptik yani tuvalet şeyi gibi akan pislikle karşı karşıyayız. Böyle bir seçim olmadı. Seçim seçmenin, milletin bayramıdır.’’ diye konuştu.

‘’BİR JELİBONCU ARKADAŞ VAR ANKARA’DA. OKŞAN DA MI VAR?’’

2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş’a yönelik iftiraları hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Mansur Yavaş seçilirse ‘bütün su saatlerini pkklılar okuyacak’ dedin. Okudu mu? Hayır. ‘Sosyal yardımlar kesilecek’ dedin. Kesildi mi? Hayır. Vatan evlatları işe girdi mi? Girdi. Sadece Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara çiftçilerine kazandırdığı para ne biliyor musunuz? 4,5 milyar lira. Ama bir jeliboncu arkadaş var Ankara’da. Okşan da mı var?’’ diyerek Ankapark yolsuzluğunu anlattı.







‘’RECEP BEY, SEN BU SEÇİMİ KAYBETMEMEK İÇİN NE GEREKİYORSA NE KADAR YANLIŞLIK VARSA YAPIYORSUN.’’

İktidar mensupları tarafından kendisine yönelik; ‘’pkklı, failimeçhulcü’’ iddialarına ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:



"Ulan manyak mısınız siz? Hem failimeçhulcü hem pkklı nasıl olunur ya? Söyleyenler aynı adamlar, aynı şahıslar. Ama ben bu arkadaşları ciddiyete davet ediyorum. Sayın Recep Bey, sen bu seçimi kaybetmemek için ne gerekiyorsa ne kadar yanlışlık varsa yapıyorsun.’’



‘’KANDİLLE ELLİ BİN TANE DÜMEN VAR ARANIZDA.’’

Ak Parti listelerinden seçime giren Hüdapar’a ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; ‘’Sağ elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleriyle el sıkıştın. Meral Akşener’e dediğin lafların elbette hesapları gelecek günün birinde. Bu elinde kim var? Sol elinde pkk var, kanlı terör örgütü. İkisiyle de el sıkıştın. Apoyla görüşüyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Apoyla neredeyse akraba olmuşsunuz ‘bizim Mehmet’ diyorsun kardeşine. Kandille elli bin tane dümen var aranızda.’’ dedi.







‘’BİZ İKTİDAR OLDUĞUMUZDA KANDİL’İ DÜMDÜZ EDECEĞİZ!’’

Pkk’nın kanlı bir terör örgütü olduğunun altını çizen Akşener, Erdoğan’a seslenerek; ‘’Buradan ilan ediyorum. Biz iktidar olduğumuzda Kandil’i dümdüz edeceğiz dümdüz. Hadi bakalım çıksın söylesin. Pkk kanlı ve ayrılıkçı, eli silahlı hain bir terör örgütüdür. Sonuna kadar mücadele etmek haktır. Pkklı birine müsamaha göstermek yanlıştır.’’ dedi.







‘’EĞER BEN PKKLIYSAM NE İŞ YAPIYORSUNUZ KARDEŞİM SİZ? CİDDİYETSİZ HERİFLER. GEREĞİNİ YAPSANIZA.’’

Kendisine yönelik ‘’pkklı’’ iftiralarına ilişkin konuşan Akşener; ‘’Eğer ben pkklıysam ne iş yapıyorsunuz kardeşim siz? Devletimin şerefli Türk polisleri beni koruyor. Yani İçişleri Bakanı olduğum için koruyor. Ve o şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz, aynı zamanda bana ‘pkklı’ diyorsunuz. Ciddiyetsiz herifler. Gereğini yapsanıza. Şimdi ama çok büyük bir üzüntüm var. Terörle mücadele şartlarını ciddiyetsiz hâle getirdi bunlar. O kadar rahat fetöcü, o kadar rahat pkklı diye diye pkklı olmanın sıradan bir iş olduğu hâline getirdiler.’’ dedi.







‘’TÜRKİYE, TANK PALET FABRİKASINA ÇÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ.’’

Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’na ilişkin konuşan Akşener; ‘’Katar’a satılan Tank Palet Fabrikası’nı biliyorsunuz. 20 milyar dolar ederi var. 50.000.000 dolarlık bir yatırım yapma karşılığı Katar'a devredildi. Ümit Dikbayır bunların her birinin peşinde oldu, soru önergeleri verdi, araştırma önergeleri verdi. Sakarya'nın hakkını Sakarya'da bırakabilmek için, Türk'ün hakkını Türk'te bırakabilmek için elinden geleni yaptı bugüne kadar. Ama Türkiye, dünya tank palet fabrikasına çöküldüğünü gördü.’’ dedi.



‘’ALİ YEŞİLDAĞ, BİR MİLYAR DOLARIN NASIL CEBELLEZİ OLDUĞUNU ANLATTI.’’

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile dostu olarak bilinen Ali Yeşildağ’ın yayınladığı videolara ilişkin konuşan Akşener; ‘’Kadere bak. Ali Yeşildağ, çok yakın aile dostları; bir milyar doların nasıl cebellezi olduğunu anlattı. Bir taraftan 4 buçuk milyar TL çiftçisine kazandıran bir Belediye Başkanı, diğer tarafta 16 milyar lirayı 3 kişiye gömmüş bir jeliboncu arkadaş. Bir tarafta bu milleti, bu Sakaryalıları işgalci gören bir eski Başbakan. Yani biz muhalefeti destekleyen bu aziz milletin tamamı işgalci, bu arkadaşlar da istiklal mücadelesi verenler. Ama bu laflardan sonra öğreniyoruz ki yapılmayan pislik kalmamış.’’ dedi.



‘’TÜRKİYE'DE YAŞAYAN BÜTÜN PSİKİYATRLARI, BU CEZAYI EHLİYETİ KAYBOLMUŞ MUHTEREMLERİ TEDAVİ ETMEYE DAVET EDİYORUM.’’

Süleyman Soylu’nun son dönemdeki açıklamalarına ilişkin konuşan Akşener; ‘’Asayişten sorumlu birisi var. Adam kafayı evlilikle bozmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakıyormuşuz ya daha da ileri gitti hayvanlarla erkeklerle evlendirme konusunda serbest bırakıyormuşuz. Samimiyetle söylüyorum; Türkiye'de yaşayan bütün psikiyatrları, Sakarya'da yaşayan bütün psikiyatrların tamamını bu cezayı ehliyeti kaybolmuş muhteremleri tedavi etmeye davet ediyorum. Allah bize acısın.’’ dedi.



‘’İKİ YIL İÇİNDE SIĞINMACILARIN TÜMÜ MEMLEKETLERİNE GİDECEK’’

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin konuşan Akşener; ‘’Biz Esad’la niye kavga ettik kardeşim? Niye kavga edildi? Karşılığı Suriyeli göçmenler. Allah nasip ederse 14 Mayıs akşamı bu işi hallettikten sonra sizin helal oylarınızla iki yıl içinde sığınmacıların tümü memleketlerine gidecek.’’ dedi.



‘’ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ KÖLE DEĞİL ELBETTE. AMA DEVLETİN İÇİNDE DE KÖLELER VAR. HEPSİNİ TOPTAN DÜZELTECEĞİZ.’’

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini anlatan Akşener; ‘’Hemen 100 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz. Staj ve çıraklık mağdurlarını öğrendik, programın içine aldık. Çözüyoruz merak etmeyin. Özel okul öğretmeni köle değil elbette. Ama devletin içinde de köleler var. Hepsini toptan düzelteceğiz. Bir ay içinde 100.000, daha sonra da 150.000 öğretmeni atayacağız. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olamaz. Öğretmen öğretmendir.’’ diye konuştu.



’’BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E VAR MIYIZ?’’

Akşener konuşması esnasında, Sakaryalı vatandaşlardan; ‘’Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e var mıyız? E zaten bitiriyoruz bu işi.’’ diyerek söz aldı.



‘’EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYELERİ 15.000 TL OLACAK’’

Millet İttifakı olarak Kurban Bayramı’na yönelik emekli ikramiyelerini açıklayan Akşener; ‘’Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri 15.000 TL olacak. Yetim dul ve yetim maaşlarını da onların yanına çekeceğiz yani o başka o başka olmayacak.’’ diye konuştu.



‘’ŞEHİT YAKININI İSTER DEVLET İSTER ÖZEL PARAYLA TEDAVİ EDEMEZSİNİZ AYIPTIR, GÜNAHTIR!’’

Şehit Aileleri Derneği Başkanının taleplerini anlatan Akşener, 14 Mayıs’ın ardından iktidar olmalarıyla birlikte gerçekleştireceklerinin sözünü vererek; ‘’Şehit anne ve babanın maaşları ayrı ayrı asgari ücrete çıkarılsın diyor. Gerçekten bunu anında yerine getireceğiz, huzurunuzda söz veriyorum. Engelli araç alımlarında 104 bin TL olan araç alım sınırının kaldırılmasını istiyorlar. Hay hay. Şehit yakınını ister devlet ister özel parayla tedavi edemezsiniz ayıptır, günahtır ya. Evladını vermiş evladını. Gazi de kendini vermiş daha ne olsun?’’ dedi.



‘’İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ MUTLAKA HAYATA GEÇİRECEĞİZ’’

Akşener, konuşmasına; ‘’Bütün haksızlıkları gidereceğimiz, hukukun üstünlüğünü sağlayacağımız, yargıyı bağımsız hâle getireceğimiz ve demokrasiyi tam uygulayacağımız, İstanbul Sözleşmesi’ni de mutlaka hayata geçireceğimiz yani sırf bunun için öldüler ya erkek erkeğe evliliğe kadar gitti iş.’’ sözleriyle devam etti.



‘’CENABIHAK SAYIN KILIÇDAROĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİRİNİZİ HEM KENDİ HUZURUNDA HEM DE SİZİN KARŞINIZDA MAHCUP ETMESİN’’

Akşener, konuşmasının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı, kendisinin de başbakan olacağına işret ederek; ‘’Cenabıhak sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbirinizi hem kendi huzurunda hem de sizin karşınızda mahcup etmesin. Cenabıhak bugünküler gibi eğer israf edeceksek, hırsızlık yapacaksak, kul hakkına gireceksek hepimizin canını alsın inşallah!’’ diye konuştu.