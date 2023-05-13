Akşener: Siz milletsiniz işgalci, darbeci değilsiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na oy verenleri İYİ Parti'ye oy vermeye davet etti. Akşener, "Siz milletsiniz; işgalci, darbeci değilsiniz" dedi.

Akşener: Siz milletsiniz işgalci, darbeci değilsiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Umre anneleri ile İstanbul'da bir araya geldi. Akşener, 14 Mayıs'taki seçim sonrası ülkenin barışması gerektiğinin altını çizdi. Akşener, "Siz milletsiniz, işgalci, darbeci değilsiniz" şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın seçileceği son seçim. 5 sene sonra bir daha aday olamıyor. Bir daha da parlamenter sistemin konuşulacağı bir sistem olmayacak. 28 Şubat'ı yaşamış, bugün utanmadan 28 Şubat'ın faili haline getirilen bu kardeşiniz, onun ailesi ne düşünüyor? Bugün 28 Şubat'ın mağdurların işbaşına getirdiği arkadaşlar, '28 Şubat'ı yaptıran kişi' diyorlar. Evim basıldı, kocamı aldattığıma dair iftiralar yapıldı. Benim ailem ne düşünüyor?

Bu dil ile seçime gidildi ve Sayın Erdoğan kazandı. Bu tuhaf rejimi değiştirebilecek imkanımız yok. Bu ülkede haksızlık had safhada. Artık o kadar işin cılkı çıktı ki Sayın Binali Yıldırım sizleri, bizleri işgalci görüyor. Oğlunun ve kendi hakkında Cayman adaları, Panama belgeleri, Hollanda... Binlerce, milyarlarca dolarlık hesaplardan bahsediliyor. Onun için biz savaşa gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz, Türkiye'nin geleceği açısında önemli bir seçime gidiyoruz.

"BU BİR SEÇİM, KARAR SİZİN"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilecek. Ne Meral Akşener'in ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun parmağıyla gösterdiği kişi hakkında işlem başlatamayacak. 82 puan almış gencin yerine 54 puan almış kişinin atanamayacağı sistem kurulacak. Artık bu işi bitirelim. Sayın Kılıçdaroğlu kazansın, Sayın Erdoğan'ı da saygıyla uğurlayalım. Bu bir seçim, karar sizin.

Biz bu seçimde hem Erdoğan’ı sevenlere hem de Sayın Kılıçdaroğlu’na oy verenleri, İYİ Parti’ye oy vermeye davet ediyorum. 54 puan almış bir gencin mülakatla atanamayacağı bir sistem olacak. Diğer taraf haline geldi Türkiye. Allah rızası için bu iş bitsin. Sayın Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla getirelim, Sayın Erdoğan’ı uğurlayalım.

Siz milletsiniz; darbeci, işgalci değilsiniz. Yarın bir karar vereceksiniz. Bu kararın, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hangi kararla yola çıkarsanız, Türkiye için hayırlı olanı Cenabı Hak bize nasip etsin. Artık bu rövanş meselesi ortadan kalksın. Bu ülke dindarıyla, seküleriyle barışsın.

Hukukun üstünlüğünü hep birlikte inşa edelim."

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