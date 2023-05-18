Soylu'dan ‘U’ dönüşü. 14 Mayıs için ‘siyasi darbe girişimi' demişti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre AKP’den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Kâğıthane İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AA’nın aktardığına göre burada konuşan Soylu, partililerine Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı ilçede birinci çıkardıkları için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuna kalan 11 gün boyunca daha çok çalışma çağrısında bulundu.

"SİYASİ HAYATIMIZIN EN GÜVENİLİR, EN HUZURLU SEÇİMİ"

14 Mayıs'ın çok partili siyasi hayatın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi olduğunu iddia eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya ve Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet, demokrasi bayrağını ve hukukun üstünlüğü bayrağını ve milli irade bayrağını sallamıştır. Yıllarca Türkiye'yi demokrasi ve hukukun üstünlüğü bayrağı üzerinden yargılayanlara, bu millet çok güzel bir cevap verdi. Seçim hukuku değişmiyor, milli irade değişmiyor.

Aynı zamanda bu ülkede demokrasi de tam anlamıyla beraber işliyor. 1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır. Bu ülke milli mücadeleyi sürdürürken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda bile seçimi gerçekleştirmiştir. Bugün de çok partili siyasi hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır."

"SONUCU MİLLETİN İRADESİ BELİRLİYOR"

Daha önce 14 Mayıs için 'siyasi darbe girişimi' ifadelerini kullanan Soylu, bu kez de şöyle konuştu:

"Seçim akşamı iki belediye başkanının ellerine bir kağıt tutuşturdular. Milleti kandırmaya yönelik bir kağıt olduğu apaçık ortada. Demişler ki, 'Bunları söyleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz.'. Binlerce avukatınız, on binlerce sandık görevliniz var. İttifakınızın sandık görevlileri var. Hepsi sandığın başında ama sonuç Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,9. Sonucu değiştiremiyorsunuz. Sonucu milletin iradesi belirliyor. Sonucu, ABD'den, Avrupa'dan buraya üflenen rüzgârlar değil, milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koymuştur."

NE OMUŞTU?

Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri konusunda, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

"Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi" diyen Soylu "Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" sözlerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA O SÖZLERİNE SAHİP ÇIKMIŞTI

Daha sonra konuk olduğu Habertürk canlı yayınında da bu sözlerini "Neresi yanlış bunun?" diyerek savunan Soylu, şöyle konuşmuştu:

"Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti. Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor."