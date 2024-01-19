Akşener 'cinayet kötü bir şey övmek mümkün değil' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener’in Sivas’ta yaptığı konuşma viral olmuş ve 90'lı yıllardaki siyasi cinayetler gündem oldu.

Akşener’e Sivas’ta yaptığı konuşması hatırlatıldı. "Sinan Ateş'in katledilmesiyle ilgili mertlik ve cinayet sözünü kullandım.” diyen Akşener “Orada da "bizim geçmişimizde" dedim. Biz ve geçmiş dediğiniz zaman, öğrencilik yıllarımız yani 1970'li yıllar akla gelir. O zaman bu tür işler oldu. Cinayet kötü bir şey. Onu övmek mümkün değil. Cinayet acı bir şey. Onun yanında durmak mümkün değil" dedi.

Akşener, "Namertliği huy edinmişler, yol edinmişler birden bire topa girip büyük bir linç başlattılar. Bu iş Avrupa'dan bile devam etti. Evet bunlar namert. Naz bebeğin katledilmesi namertliktir. Aybüke öğretmenin katledilmesi namertliktir. Fethi Sekin'in katledilmesi namertliktir. Fırat Çakıroğlu'nun katledilmesi namertliktir. Yasin Börü'nün katledilmesi namertliktir." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Sivas Belediye Başkan adayını açıkladığı sırada Akşener, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini anlattı.

Akşener geçmişte yaşanan siyasi cinayetlerin 'mertçe' olduğunu söyleyerek “Sinan Ateş’i torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık.” demişti.

Bu konuşmanın ardından siyasi cinayetler nedeniyle yakınlarını kaybedenler dayanışma içerisine girdi. . Açıklama sosyal medyada gündem oldu.