CHP’den Akşener’e bildiri yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak’ın kuzeyinde yaşanan saldırılar ve şehitlerin ardından TBMM’de hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP’ye tepki göstermişti.

Bugünkü grup toplantısında CHP’yi sert eleştiren Akşener’e CHP’den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik. Görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez." İfadelerini kullandı.

Başarır konuşmasının devamında, “Şunu söyleyeyim, dün yapılan görüşmeler devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Bir önceki vahim olayda 12 şehit vermiştik, 2 bakanın Meclis'e gelip bilgilendirme yapmasını talep etmiştik. O gün gelmemişlerdi. AKP'nin bildirisine imza atmayacağız demiştik. Ve Numan Bey geldi, CHP gereğini yaptı. burası çadır devleti değil.

12 şehidin acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz, sonra bir kağıt parçasını getirecek AKP grubu, imzalayın olay bitti. Hayır! Bir hukuk devletinde bakanlar gelir Meclis'e, bunun hesabını verir. Meclis bir tezkere getirir partiler de gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı.” dedi.

DÖRT YIL ÖNCEKİ BİLDİRİYİ GÜNDEME GETİRDİ

Başarır Akşener'e 4 yıl önceki bildiri kararını hatırlatarak şöyle dedi:

Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin önemine baksın, AKP bildirilerinin peşinde değil MEclis iradesinin vermiş olduğu bildiriye baksın. Ben değerli hanımefendiye sormak isterim. 4 yıl önce yine şehit vermiştik, yine ortak bildiri verilmişti. Meral Hanım imzalamamıştı. Terörü yaratan AKP ile aynı çizgide olmak istemiyoruz demişti. Ne değişti?

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener bugün partisinin TBMM Grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim, el sıkışın. Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var? Hemen bütün her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya.

Benzer bir Meclis bildirisini, DEM’in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu ,o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak, diğer siyasi partiler imza atmayacak... Bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan… Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?