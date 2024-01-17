Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündeme dair sert ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Akşener, bir dönem ittifak ortağı olan CHP'yi, DEM Parti ile olan ilişkilerinden ve şehitlere karşı yayımlanan bildiri polemiğinden dolayı yaylım ateşine tuttu.

ABD'de yapılan ve dünyayı sarsan Epstein davası hakkında da konuşan Akşener, 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklarla ilgili tereddütte olduğunu ve TÜİK'in özellikle sığınmacı akını ile 'kayıp çocuk' verisini kestiğini söyledi.

Akşener'in haftalık grup toplantısından satır başları şu şekilde oldu:

"Bugün ayrı bir coşku görüyorum.

Yalnız bu coşkuyu görenlerin siniri bozulacak.

Yeni yılın ilk grup toplantısındayız gönül isterdi ki milletimizle yeni mutlulukları paylaşalım,

ancak maalesef hepimizi kahreden acılarımız var.

Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik.

9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun.

Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü.

Unutmayalım ki bugün bu salonlarda güven içerisinde konuşabiliyorsak, evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu bu millet bu memleket için göğsünü siper eden nice vatan evladına borçludur.

Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz.

Mehmetçiklerimiz sahada amansız bir mücadele vermeye devam ediyor aklımız fikrimiz yüreğimiz onlarla, ayakları taşa değmesin, attıkları boşa gitmesin, rabbim onları korusun, acılarını göstermesin.

Allah her birinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun.

ERDOĞAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır.

33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık.

Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir.

AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı.

Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANI DÖNMEDİ"

Bu rutin. Milli Savunma Bakanı dönmedi. En hızlı şekilde dönen Hakan Fidan, sabah ise Sayın Erdoğan döndü.

Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim, el sıkışın.

"DEMLE EL SIKIŞIN"

Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var? Hemen bütün her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya.

Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan…

Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?

ŞAHSIMA HAKARETTİR

Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi, bizim bir milletvekilimizin Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu? Anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Basbaya şahsıma hakarettir.

Bunların her birini ahlaksızlık görüyorum, gereğini yapmayan namerttir! İstediğiniz kadar zırlayın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp, bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız.

KAYIP ÇOCUKLAR İDDİASI-EPSTEİN

ABD'de bir çocuk istismarcısını ifşa eden korkunç gelişmeler yaşandı. Dosyadaki birçok ülkeyle beraber, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Türkiye'den de çocuklarımızın kaçırıldığı ve bu şebekenin eline düşürüldüğü ortaya çıktı.

6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin ardından herkesin aklına aynı soru geldi. Bu depremlerde kaybolan çocuklarımız var mı? 99 depreminden sonra hala ailelerinin ulaşamadığı ama öldüklerine dair bir kanıtın olmadığı kayıp çocuklarımız olduğunun bilinciyle yaptım.

"ÇOCUKLAR NEREDE?"

Kahramanmaraş’ta Yeşilada Apartmanı’nda yaşayan 6 yaşındaki Talha Demirel nerede? Ebrar Sitesi’nde yaşayan Alya Kılınç nerede? Antakya Rönesans Rezidans’ta yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Koşar, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar nerede?

Adıyaman’daki Arzıklar Apartmanı’nda yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Enes Demir nerede?

7 yaşındaki ikiz kardeşler Elif ve Esma Yapar, 17 yaşındaki şükran Yapar nerede? Deprem bölgesinde toplamda bine yakın çocuğun kayıp olduğu iddiası var, sadece deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğine 142 kayıp çocuk başvurusu yapılmış.

Madem bu çocuklar kayıp değil, neden ailelerin bundan haberi yok?