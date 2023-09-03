Akşener, ilk belediye başkan adayını ilan etti. 'Seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz' demişti

Yerel seçimlere İYİ Parti'nin kendi kadroları ve adaylarıyla gireceğini açıklayan Meral Akşener ilk belediye başkan adayını ilan etti.

Akşener, ilk belediye başkan adayını ilan etti. 'Seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz' demişti

GÖKHAN DERE - HÜSEYİN DÜZGÜN - KAZIM ÖZÇAR / BURSA - YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarete, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Teşkilat Buluşmaları kapsamında İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Meral Akşener’i gençlik kolları Kerkük bayrağı ile karşıladı.

Akşener’i ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ sloganları ile karşılan İYİ Parti Bursa Gençlik Kolları Kerkük Bayrağı açtı.

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“İYİ PARTİ HİÇBİR YERE YANLAMIYOR”

Akşener daha sonra il başkanlığında yaptığı konuşmada “Her seçime tek başına girecekmişiz gibi hazırlanıyoruz” ifadesini tekrarlayarak şunları söyledi:

Her türlü iftiraya maruz kaldık. Türklüğümü bile tartışmaya açmaya çalıştılar. Şimdi de biz partiyi kurarken kaçanlar bize ‘AKP’ye yanlıyor’ diyorlar. İYİ Parti hiçbir yere yanlamıyor.”

“HER YERDE ADAYLA GİRECEĞİZ”

Daha sonra “Bugün burada Bismillah diyoruz. Her yerde adayla gireceğiz. Her yerde tek girecek gibi hazırlanıyoruz.” diyen Akşener, Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Aslan’ın elini kaldırarak Orhaneli Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

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