Akşener’in yerel seçim açıklamasına CHP'den ilk yanıt. Orhan Uğuroğlu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fatih Altaylı ile yaptığı söyleşide yerel seçimlere ilişkin ittifak düşünmediklerini belirterek, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı seçime gireceklerini söyledi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun Sözcü TV’de yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun ifadelerini aktardı.

Kuşoğlu, Akşener’in ifadelerine ilişkin, “Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP olarak bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz.

Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık.. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız” dedi.

AKŞENER NE DEDİ?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir adayını açıklarken, İstanbul ve Ankara'da seçimlere ayrı ayrı gireceklerini söyledi.

Fatih Altaylı'nın soruları ve Akşener'in cevapları şu şekilde oldu:

-İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?

Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir.

-İttifak kararı nihai mi?

Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.