Akşener oyunu kullandı

'Başbakan Akşener' sloganları altında Üsküdar'da oyunu kullandı.
Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Akşener oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.
İYİ Parti Lideri Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
'Başbakan Akşener' sloganları altında Üsküdar'da oyunu kullandı.
Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Akşener oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.