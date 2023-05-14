Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Lideri Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Akşener oyunu kullandı

'Başbakan Akşener' sloganları altında Üsküdar'da oyunu kullandı.

Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Akşener oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.

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