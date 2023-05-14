İBB Başkanı İmamoğlu oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oğlu ve eşiyle birlikte Marmara Mahallesi’ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek oy kullandı.

Vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, oy verme işlemi sonrasında basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu, “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının başlangıcında hayırlı olsun. Özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen, onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya, iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var. Bunu başarabileceğimiz, birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız, insan olduğumuz, vatandaş olduğumuz için komşu, hemşehri olduğumuz için birbirimizi anlayan bir toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Bu seçim bence en çok bu işe yarayacak. Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

(İHA)

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