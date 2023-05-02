Akşener Soylu’ya Sivas’tan yanıt verdi ‘Böyle bir fantezi olur mu oğlum’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun erkeklerin hayvanlarla evlenmesi konusundaki sözlerine "“Böyle bir fantezi olur mu oğlum?” diyerek tepki gösterdi.

Akşener Soylu’ya Sivas’tan yanıt verdi ‘Böyle bir fantezi olur mu oğlum’

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Millet Buluşmaları programı kapsamında Sivas'a ziyaret gerçekleştirdi.

Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ karşıtı konuşmasında Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda erkeklerle hayvanların evleneceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

“BÖYLE BİR FANTEZİ OLUR MU OĞLUM?”

Akşener, “Kafayı yedi bunlar. Çok üzülüyorum hallerine. Adamın biri çıktı asayişten sorumlu olması lazım. LGBT olacak. Biz iktidarı bırakırsak LGBT olacak diyorlar. Meğerse başka bir şey daha varmış. Erkekler hayvanlarla evlenecekmiş. Böyle bir fantezi olur mu oğlum?” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın muhalefeti işgalci olarak nitelemesinin konuşulması gereken konuların konuşulmasını engellemek için olduğunu belirten Meral Akşener, “Başbakanlık yapmış bir abi, yaşı başı yerinde İstiklal Marşı’nı okuyamadı. Çıkmış diyor ki biz işgalciymişiz. Seçmen velinimettir. Seçmenin iradesini biz sorgulayamayız. Siyasetçi dediğiniz zevat seçmenin karşısında hazır olda durmakla yükümlüdür. Şimdi konuşulması gereken bu manyakça konuşmalar değildir. Kadınlar için, gençler için, adalet için, tarım için ne yapacaksınız? Projelerinizi anlatırsınız, seçmeninizin gönlünü kazanmak için gayret gösterirsiniz. Ben size acıyorum oğlum. 80 öncesinin talebeleriydik. Haşarı öğrenciler olmamıza rağmen bu kadar baskı görmedik. Bir devlet önce açını doyurmak, sokakta kalanını bir yere almak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“ŞEKER KURUMU’NU KURACAĞIZ”

Meral Akşener, AKP iktidarın hatalı ekonomi politikaları nedeniyle zor duruma düşürüldüğünü belirttikten sonra Şeker Kurumu’nu kuracaklarını söyledi. Akşener, “Kanadalı çiftçiler, Ukraynalı çiftçiler kazanıyor hatta Sırplar kazanıyor ama bizim çiftçimiz yoksullaşıyor. Şeker Kurumu’nu kuracağız ve özelleştirmelere tekrar bakacağız.”

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