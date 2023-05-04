Akşener’den yeni seçim kampanyası videosu: Yer şahit, gök şahit olsun ki; bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener; 14 Mayıs seçimlerine yönelik sosyal medya hesabından; “Yer şahit, gök şahit olsun ki; bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak” notuyla bir kampanya videosu paylaştı.

Akşener’den yeni seçim kampanyası videosu: Yer şahit, gök şahit olsun ki; bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine yönelik “Yer şahit, gök şahit olsun ki; bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak” notuyla bir kampanya videosu paylaştı.

Kampanya videosunda beş bin yıllık Türk devlet anlayışı, Türk devletinin ahlak anlayışı, Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Türkiye’nin tarımla, üretimle, sanayiyle, demir yollarıyla kalkınması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu, demir metaforu üzerinden işlendi.

“BEYTÜLMALİ KORUYAN AHLAK ÖLÇÜSÜ BU DEMİRDİR”

Hazırlanan video; “5 bin yıldır burada durur bu demir” seslendirmesi üzerine, bir demirci ustasının demir dövmesiyle başladı. “Toroslardaki yörük çadırlarının direklerini tutan bu demirdir” seslendirmesiyle Türk devletinin bağları; “Zafere koşan gazi atların nalları bu demirdendir” seslendirmesiyle Türk tarihindeki zaferler, “Beytülmali koruyan ahlak ölçüsü bu demirdir” seslendirmesiyle Türk devletinin ahlak anlayışı vurgulandı.

“TAM 5 BİN YILDIR BURADA DÖKÜLÜR BU DEMİR”

“Tam beş bin yıldır dövülür, burada dökülür bu demir” seslendirmesiyle devam eden videonun bu bölümünde; Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Türkiye’nin tarımla, üretimle, sanayiyle ve demir yollarıyla kalkınması vurgulandı.

“İSTİKLALİN PAROLASINI VATAN VE NAMUS BİLENLERİN İRADESİ BU DEMİRDİR”

“Tam 5 bin yıldır burada işlenir bu demir” seslendirmesiyle devam eden videonun bu bölümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatan ruhuna, vatanın işgalden kurtuluşuna değinildi.

“5 BİN YILLIK BU DEMİR, HER DAİM BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN EMANETİ OLACAK”

Videonun son bölümünde; “5 bin yıllık bu demir, her daim büyük Türk milletinin emaneti olacak” seslendirmesinin ardından demirci ustasının demiri döverek İYİ Parti’nin güneş logosunu işlediği görüldü.

Videonun sonunda; 5 bin yıllık Türk devlet anlayışına vurgu yapılarak; “Bu emanete sahip çıkan nice cesur yürekler olacak. Bu emanete hıyanet edenlerin karşısında duran nice kutlu neferler olacak” seslendirmesine yer verildi.

Video; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalabalıklar içinden vatandaşlarla birlikte yürürken; “Yer şahit, gök şahit olsun ki; bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak” sözleriyle sona erdi. (ANKA)

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