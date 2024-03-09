Akşener'den iktidara emekli çağrısı. 'Bayramda 7 bin lira ikramiye verin'

Sedat Gülgeci - Karabük / YENİÇAĞ

Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Karabük'ün Eskipazar ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Ziyaret öncesi vatandaşlara seslenen Akşener, bayram öncesi emeklilere verilecek ikramiye ücretleri için iktidara çağrıda bulundu.

"BAYRAMDA 7 BİN LİRA İKRAMİYE"

Akşener seçmenlerden, AKP’nin seçime kadar talepleri karşılayamadığı takdirde ceza kesmelerini istedi.

Akşener, Bayramda emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi verilmesini ve emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini açıkladı.

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Söylemek istediğim şu: asgari ücretten aşağı emekli maaşı olamaz. 10 sene evvel, 15 sene evvel emekli maaşları asgari ücretin çok daha üstündeydi. Bugün, hele büyükşehirlerde sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin, KPSS'de çalınan soruların, hakları yenen gençlerin, tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak."