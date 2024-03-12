Meral Akşener seçmene seslendi. ‘Ne olur şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyin’

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener seçmene seslendi. ‘Ne olur şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyin’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzce Şenay Karaoğlu - Osman Kılıçarslan - Düzce / YENİÇAĞ

Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş’in seçim çalışmalarına destek vermek için şehre gelen Akşener, esnaf ve vatandaş ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.

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Meral Akşener’in konuşmalarındaki satır başları;

CEKET ASTIM, KOLA KUTUSU KOYDUM DİYEMEYECEĞİ BİR DURUMDUR

Önce ülkemiz sonra Düzce sonra sizler için, bizler için hayırlı olur inşallah. Ben samimi bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla itiş kakış içerisinde gidiyor. Yerel seçim esasında birebir size hizmet edecek kişiyi seçtiğiniz bir seçimdir. Şuculuk buculuk üzerinden hiç gerek yok. Komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek yok. Bütün siyasi partiler gibi biz de geziyor. Biz seçmenin bayramı diyoruz. Siyasetçi böyle ceket astım, kola kutusu koydum diyemeyeceği bir durumdur.

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BANA SİZLER ÖĞRETTİNİZ

"Esnafın çok derdi vardı, durum nasıl şimdi? Kırtasiyecilerin derdi çoktu. Ben hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Tamamen sizleri konuşmuştum. Çok berbattı o zaman. Ben bazı insanları aradım, arkadaşlara soru önergesi ve araştırma önergesi verdirmiştim. Bu durumlar düzelsin diye. O zincir marketlerin her şey satmasından mustaripler. Öğrettiniz bana be. Hep siz öğrettiniz."

Spor Sokak’ta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada İYİ Parti Lideri Akşener, CHP’li Özcan ile karşılaştı. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akşener ile arasında geçen sıcak diyalogda, "Her zaman İYİ Parti'nin burada bir vekili var" diyerek İYİ Parti'ye samimi bir destek sundu.

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