Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi

Partinin kuruluşundan bu yana İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde de bu akşam görevinden alındı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz” açıklaması yaptı.

İYİ PARTİ KURULDUĞUNDAN BU YANA AKŞENER’İN BASIN DANIŞMANIYDI

Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapan Murat İde, İYİ Parti’nin kurulduğu 5 Ekim 2017’den bu yana Akşener’in basın müşavirliği görevini yürütüyordu.

İYİ Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre partinin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Sedat Aksakallı tarafından Murat İde'ye görevinden alındığı bilgisi iletilmiş.