Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde akülü bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kız kardeş yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Günorta Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü bisiklet ile seyir halinde olan E.Ş. (13) ve kardeşi C.Ş. (16) Fabrika Caddesi'ne seyir halinde olan İ.K. hakimiyetindeki 32 ABC 168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 kız kardeş yaralandı.

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Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.Ş. ve kız kardeşi E.Ş. Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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