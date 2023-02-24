Akyazı'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücü tutuklandı   

Edinilen bilgiye göre, dün Ormanköy Mahallesi mevkiinde, A.O. idaresindeki 54 H 2074 otomobil ile Y.H. idaresindeki 61 HS 922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü A.O. araçta bulunan annesi Ayten Oğrul ve sürücünün ablası yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayten Oğrul hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin incelme başlatan jandarma ekipleri 61 HS 922 plakalı otomobilin sürücüsü Y.H.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. (İHA)