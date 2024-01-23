Alacak verecek kavgasında kan aktı

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Alibey Sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde buluşan iki grup üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken olayda Y.K. (44) tarafından açılan ateş sonucu R.D. (45) ve M.K. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan bulurken, olayın şüphelilerinden Y.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.