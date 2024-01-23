Alacak verecek kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Alacak verecek kavgasında kan aktı
Malatya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Alibey Sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde buluşan iki grup üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

aw126461-02.jpgTartışma kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken olayda Y.K. (44) tarafından açılan ateş sonucu R.D. (45) ve M.K. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw126461-03.jpgBölgede inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan bulurken, olayın şüphelilerinden Y.K. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

aw126461-04.jpgOlayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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