Alacak verecek meselesinde kan aktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı

(İHA) Çayiçi Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda aralarında daha önceden alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen R.D.T. (14), I.A. (22) ve G.U. (20) tartışmaya başladı.

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Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla G.U.’ya ateş etti.

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G.U. kanlar içinde yere yığılırken diğer iki kişi olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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