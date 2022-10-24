24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Bursa’da kendi evinde oturduğu arkadaşı ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan adam bacağından vurulmuş şekilde bulundu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 04:46
Takip Et
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
+
Aa
-

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 3. İpek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T., gece saatlerinde arkadaşı M.B. ile kendi evinde bir araya geldi. M.B. ile Mehmet T., aralarında alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan tabancayla Mehmet T.’yi dizinden ve baldırından vurdu. Silah sesleri üzerine komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Mehmet T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.B.’in yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
2
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
4
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿İklim aktivistleri yine saldırdı. 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldılar
6
﻿İklim aktivistleri yine saldırdı. 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldılar
﻿İklim aktivistleri yine saldırdı. 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldılar
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Kazadan çok LPG tankı korkuttu
﻿Kazadan çok LPG tankı korkuttu
﻿Kazadan çok LPG tankı korkuttu
﻿Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
﻿Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
﻿Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
﻿Eşini ve kayınbiraderini düğünde vurdu
﻿Eşini ve kayınbiraderini düğünde vurdu
﻿Eşini ve kayınbiraderini düğünde vurdu
﻿30 Eylül'den bu yana kayıptı. Acı haber geldi
﻿30 Eylül'den bu yana kayıptı. Acı haber geldi
﻿30 Eylül'den bu yana kayıptı. Acı haber geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.