Alaçam'da yangın: 1 ölü

Yangın, Alaçam'a 18 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Kurt'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Acil sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar mahalle halkı kendi çabaları ile yangına müdahale etti.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evde bulunan 85 yaşındaki Gülistan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri, yangının çıkış nedeninin sobadan olduğunu, gördükleri an alevlerin evin her tarafını sardığını ve müdahale edemediklerini söylediler.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

