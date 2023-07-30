Alain Delon'un başı dertte

Fransız efsanevi aktör 87 yaşındaki Alain Delon çocukları ve 17 yıllık hayat arkadaşı arasında kaldı. Delon ile 17 yıldır aynı evi paylaşan Japon asıllı Hiromi Rollin , ünlü aktörün çocukları tarafından bu ayın başında evden kovuldu. Eşyaları da dışarı atıldı.

Alain Delon'un başı dertte

Delon’un üç çocuğu 17 yıldır ünlü aktör ile beraber olan Hiromi Rollin’i miras avcılığı ve manevi istismarla suçluyor.

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Delon düştüğünde kendilerine haber vermediğini, her geçen gün davranışlarının daha saldırgan ve aşağılayıcı olduğunu iddia ediyorlar.

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Çocukları Hiromi Rollinin Delon’u kendine bağımlı hale getirip kendilerinden uzaklaştırdığını öne sürüyorlar.

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Hakkında suç duyurusu yapılan Rollin’in evine bu hafta polis gitti. Altı saat ifadesi alındı. Çocukları Rollin’in cinsel ve duygusal hiçbir bağı olmaksızın, Delon’un sadece sözleşmeye dayalı eşlikçisi olduğunu söylerken, Rollin partneri olduğunu savunuyor.

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