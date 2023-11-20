Ünlü aktörün hayranlarına gönderdiği selam videosu gündem oldu. Ötenazi yaptırdığı iddia edilmişti

Asrın en yakışıklıları arasında gösterilen. 88 yaşındaki Alain Delon sevenleri için bakın nasıl selam gönderdi

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü aktörün hayranlarına gönderdiği selam videosu gündem oldu. Ötenazi yaptırdığı iddia edilmişti

Fransız aktör ve iş adamı Alain Fabien Maurice Marcel Delon . Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor.

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88 yaşına giren ünlü isim, selam gönderdiği videoyla hayranlarını sevindirdi. Fransız oyuncu Alain Delon'un geçtiğimiz nisan ayında İsviçre'de ötenazi yaptırarak 86 yaşında hayata veda ettiği iddia edilmişti.

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Ancak Delon'un oğlu Fabien Delon, yaptığı açıklamayla babası hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Gündeme düşen o iddiaların ardından gelen video büyük ilgi gördü.

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