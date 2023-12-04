Alanya’da 3 katlı bina çöktü. Can kaybı yok

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekipler, binanın enkazında arama çalışması yapıyor.

Tadilattaki bina çöktü

Olay, Konaklı Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. 2 katı lojman olarak kullanılan ve tadilatta olan 3 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada kimsenin olmadığı belirlendi

Ekiplerin yaptığı çalışmada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. AFAD ve AKUT ekipleri tedbir amaçlı bina enkazında arama çalışması yapıyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, binada can kaybı veya yaralının olmadığını ama her ihtimale karşı çalışmanın devam ettiğini söyledi. Ürkmezer, binanın yapımı devam eden tadilattan dolayı çöktüğünü düşündüklerini belirtti.