Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı ormanlık alanda aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.

Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan'ı Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi mevkiindeki ormanlık alanda araç içerinde silahla vurulmuş halde görenler, 112 Acil Servise bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kafasında mermi izleri bulunan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

VÜCUT GELİŞTİRME SPORCUSUNUN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİ BULUNUYORDU

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi. (AA / İHA)

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