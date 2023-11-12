Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu



Hortum, saat 14.00 sıralarında İncekum Sahili açıklarında çıktı. Deniz üzerinde 10 dakika kalan hortum, tatilcilerde ve vatandaşlarda korkuya neden oldu.

10 dakika içerisinde 3 farklı alanda hortum çıktığı ifade edildi. Sahilde bulunan turistler hortumu cep telefonuyla görüntülerken, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir süre deniz üzerinde hareket eden hortumlar, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Bu sırada bazı vatandaşların yüzmeye devam ettiği görüldü.

Sahilde görüntü çeken bir turist, daha önce de hortum gördüğünü söyleyerek şaşkınlığını ifade etti.