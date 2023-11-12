Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde görünen hortum korkuttu. Bazı turistler o anları cep telefonuyla görüntülerken bazı vatandaşlar da denizde yüzmeye devam etti.

KAYNAK: İHA
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu


Hortum, saat 14.00 sıralarında İncekum Sahili açıklarında çıktı. Deniz üzerinde 10 dakika kalan hortum, tatilcilerde ve vatandaşlarda korkuya neden oldu.

10 dakika içerisinde 3 farklı alanda hortum çıktığı ifade edildi. Sahilde bulunan turistler hortumu cep telefonuyla görüntülerken, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir süre deniz üzerinde hareket eden hortumlar, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Bu sırada bazı vatandaşların yüzmeye devam ettiği görüldü.

Sahilde görüntü çeken bir turist, daha önce de hortum gördüğünü söyleyerek şaşkınlığını ifade etti.

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