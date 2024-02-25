Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 61 yaşındaki Kıymet Akyol’a Zamanoğlu Caddesi’nde karşıdan karşıya geçtiği sırada, A. T. kontrolündeki motosiklet çarptı.
Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A. T., çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre sürüklenerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kıymet Akyol’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı motosiklet sürücüsü A. T.’nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Akyol’un cansız bedenin belediye morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.