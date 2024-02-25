Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya Alanya’da motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 61 yaşındaki Kıymet Akyol’a Zamanoğlu Caddesi’nde karşıdan karşıya geçtiği sırada, A. T. kontrolündeki motosiklet çarptı.

Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A. T., çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kıymet Akyol’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı motosiklet sürücüsü A. T.’nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Akyol’un cansız bedenin belediye morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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