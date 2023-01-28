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Orman yangını söndürüldü vatandaş evine geri döndü 

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:56
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Alanya'da orman yangını söndürüldü vatandaş evine geri döndü 

Orman yangını söndürüldü vatandaş evine geri döndü 
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. 

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler nedeniyle Bayırkozağacı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının sabah saatleri itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı öğrenildi. 

Yerleşim yerinden çıkarılan vatandaşların tekrar evlerine gittiği belirtildi. Yangına 12 arazöz, 5 tanker, 8 ilk müdahale aracı, 65 orman yangın işçisi, teknik eleman ve orman muhafaza memurunun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

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