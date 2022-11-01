Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Alanya Kalesi açıklarında 3 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlere eğlenceli anlar yaşattı.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin alkışları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.
Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(AA)
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