Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kaynak: DHA
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bitlis’te ardı ardına çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Bitlis'te akşama doğru etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bazı vatandaşların endişelenmesine yol açan çok sayıda şimşek geceyi gündüze çevirirken birçok vatandaş da ortaya çıkan görsel şöleni kaydetmeye çalıştı.

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Bitlis’te Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının arkasından yağış kenti esir aldı. Şiddetli yağmurla birlikte ardı ardına çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Seri şimşek çakmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Beş Minare Mahallesi sakinlerinden Ahmet Araç isimli vatandaş ise ortaya çıkan görüntüyü kayda aldı.

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