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Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Furkan Bayır açıklaması geldi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:42
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Alanyaspor'dan Furkan Bayır açıklaması

Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer iddialarıyla gündeme gelen futbolcuları Furkan Bayır'la ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Furkan Bayır’ın şu an Galatasaray ile ilgili bir durumu yok ama sezon başında özellikle Beşiktaş kiralamak istemişti sezon sonuna kadar. Hatta onun karşılığında iki oyuncu veriyorlardı. Ancak bizim hocamız oyun sistemini Furkan’ın üzerine kurduğu için, hocamız istemedi. 

Furkan olsun, Oğuz olsun şimdi Yusuf var, yurtdışından da takip ediliyor. 

Erencan Yardımcı’nın bonservisi tabii Eyüpspor’da. Geçen sene de bizdeydi. Ciddi bir sakatlık geçirmiş ve futbol hayatı bitme noktasına gelmiş. Biz onu geçen sene uzun süre tedavi ettirdik. Ne hikmetse buradaki doktorlar onu fark etmediler. Sonra biraz iyileşti. Kayseri deplasmanında galibiyet golünü atmıştı hatta. Erencan boylu poslu biliyorsunuz, süratini iyi kullanan bir oyuncu. Tabii ileride ne olur bilemem. Doğrusu Erencan’dan çok fazla faydalanamadık. Şu an toparladı.

Efecan Karaca ile ilgili şu anda bir şey yok. Kaleci takviyesi yaptık. Santrforda eksiğimiz var. Stopere de bir oyuncu almamız gerekiyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Sonuçlanan bir durum yok."

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