Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'a büyük tepki

Süper Lig'de oynanan erteleme maçlarında hükümet istifaya çağrıldı.

Önce Fenerbahçe-Konyaspor, ardından da Beşiktaş-Alanyaspor maçlarında ‘hükümet istifa' sloganları attı.

Dün gece ise bu kez de Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor kulüpleri açıklama yaparak "Hükümet istifa" tezahüratlarını devlet ve millet düşmanlığı olarak göstermeye çalıştı.

Kayserispor şu ifadeleri kullandı:

“Kayserispor camiasının devletin ve milletin yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kayserispor’un ardından Konyaspor ve Alanyaspor da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak ”Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı. Özellikle Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar devlet ve milletle hükümetlerin ayrı olduğunu belirterek kimsenin konuşma ve protesto hakkının elinden alınamayacağını vurguladı.