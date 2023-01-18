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Farioli isyan etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Galatasaray maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:59
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Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş açıklama

Farioli isyan etti
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Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Galatasaray'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Farioli, "Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de biraz etkili oldu. Tartışmalı kartlar ve penaltı pozisyonu var" dedi.

İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı:

"Birçok şans yakaladık ancak değerlendiremedik. Galatasaray, son dönemde rakiplerini öldüren bir takım. İnanılmaz bir performans sergiliyorlar. Her şeyleri verdi oyuncularım. Üzgünüm çünkü çok fazla şans yakaladık. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de biraz etkili oldu. Tartışmalı kartlar ve penaltı pozisyonu var. Daha fazlasını yapabilirdik." 

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