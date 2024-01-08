Alarm zillerini son ses çaldıracak anket. İmamoğlu mu Kurum mu? 3 anketten çıkan sonuç

Haber3'te yer alan bilgilere göre, yerel seçimlere sayılı günler kala, AKP’nin İstanbul adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin belediye başkanı adaylarını duyurdu.

Kurum, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışacak. Kurum, “İstanbul’da riskli yapı sorununu çözeceğiz” dedi. Peki İmamoğlu ile Kurum arasındaki son anket sonuçları ne gösteriyor?

METROPOL SONUÇLARI

MetroPoll’ün aralık ayında yaptığı araştırmaya göre, İmamoğlu ile Kurum karşı karşıya geldiğinde, İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor. Yüzde 17.9 ise “Kararsızım” diyor. İyi Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’nu, İyi Partililerin yüzde 6.1’i, DEM Partililerin yüzde 2.7’si ise Kurum’u destekliyor.

SONAR SONUÇLARI

Sonar, geçen ay “Yerel seçimlerden sonra İBB Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu. Yüzde 31 İmamoğlu’nu, yüzde 6.7 Kurum’u tercih etti. İmamoğlu’nun tanınma oranı yüzde 93.7, Kurum’un ise yüzde 67.8 oldu. Katılımcıların yüzde 51’i İmamoğlu’nu, yüzde 36.9’u ise Kurum’u İBB başkanlığına uygun buldu.

OPTİMAR'IN SONUÇLARI

Optimar’ın kasım ayında yaptığı araştırmaya göre, İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy alıyor. Yüzde 20.9 ise “Hiçbirine oy vermem” diyor.