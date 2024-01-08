Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı

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Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı
İskandinav Hava Yolları SAS'a ait Airbus A320neo'nun inişi sırasında, yandan gelen rüzgar pilota zor anlar yaşattı. Piste sallana salana gelirken, havada zor tutunduğu görüldü. Piste tekerlek koyan uçak top gibi zıpladı. O anlar kameraya kaydedildi.

Ölüm rüzgarını yandan alan uçak, piste yaklaşırken, bir sağa bir sola gitti. Havada zor tutunan uçak piste tekerlek koydu. İşte o an uçak bir top gibi zıplayınca, motorlara güç verdi pisti pas geçti.

İskandinav Hava Yolları SAS'a ait Airbus A320neo Funchal Havalimanı'na piste yaklaşmaya başlayınca, korku dolu saniyeler de beraberinde geldi. Pilotun zor anlar yaşadığı belliydi. Çünkü uçak yandan gelen ölüm rüzgarı nedeniyle bir sağa bir sola gitti.O anlarda kamera kayıttaydı.

DEV UÇAK PİSTTE TOP GİBİ ZIPLADI

Sonunda pilot piste tekerlek koydu. İşte o an uçak piste sert bir şekilde tekerlek koydu ama bir top gibi de metrelerce yukarı zıpladı. Kararını veren pilot o zor anlardan kurtulmak için motorlara güç verdi. Pisti pas geçen uçağın pilotu bir sonraki denemede inişi gerçekleştirdi.

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