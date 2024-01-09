Siyasette tüm havayı değiştirecek anket

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere yaklaşırken, Yöneylem Araştırma, insanlara, “Bu hafta sonu milletvekili seçimi olsa hangi partiye destek verirsiniz?” diye sordu.

Yöneylem Araştırma’nın 28-29 Aralık tarihlerinde 27 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı ankette, seçmenlerden milletvekili seçimleriyle ilgili olarak, ekonomi politikaları da dahil olmak üzere çeşitli konularda fikirleri alındı.

İşte anketin sonuçları: Kararsızlar dağıtılmadan önce

AKP yüzde 26,4. AKP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36,30 oy almıştı.

CHP yüzde 19,9. CHP ise yüzde 25,80 oy almıştı.

MHP yüzde 8,2. MHP de yüzde 10,30 oy almıştı.

İYİ Parti yüzde 4,3. İYİ Parti ise yüzde 9,90 oy almıştı.

DEM Parti yüzde 7,4. DEM Parti de yüzde 9 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9. Yeniden Refah Partisi 2019'da yüzde 2,90 oy almıştı.

Zafer Partisi yüzde 3,2. Zafer Partisi ise yüzde 2,23 oy almıştı.

TİP yüzde 1,8. Diğer yüzde 4,1. Kararsız yüzde 11,8. Oy kullanmam yüzde 9.

OY ORANLARI DÜŞTÜ

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 33,3. AKP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36,30 oy almıştı.

CHP yüzde 25,2. CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,80 oy almıştı.

MHP yüzde 10,3. MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy almıştı.

İYİ Parti yüzde 5,5. İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 9,90 oy almıştı.

DEM Parti yüzde 9,4. DEM Parti bir önceki seçimde yüzde 9 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi yüzde 5. Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,90 oy almıştı.

Zafer Partisi yüzde 4. Zafer Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,23 oy almıştı.

TİP yüzde 2,2. Diğer yüzde 5,1

VATANDAŞ UMUDU YOK

Bir anket çalışması, vatandaşlara “Türkiye’nin yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Aldığı cevaplar şunlardı:

“Yönetim kötü” yüzde 56,4.

“Yönetim ne iyi ne kötü” yüzde 17,7.

“Yönetim iyi” yüzde 24,2.

“Fikrim yok” yüzde 1,6.

Vatandaşlara ayrıca “Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözebilir?” diye soruldu. Verilen cevaplar ise şöyleydi:

AK Parti yüzde 27,0.

CHP yüzde 15,6.

MHP yüzde 4,1.

İYİ Parti yüzde 1,6.

DEM Parti yüzde 3,8.

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,4.

Zafer Partisi yüzde 2,9.

TİP yüzde 1,2.

Diğer yüzde 5,7.

Hiçbiri yüzde 34,8.

Vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansını nasıl buluyorsunuz?” diye de soruldu. Cevaplar şöyle oldu:

“Başarısız” yüzde 43,0.

“Başarılı” yüzde 36,6.

“Ne başarılı ne başarısız” yüzde 19,6.

“Bilmiyorum/cevap yok” yüzde 0,8.

SORUNLARIN9 KAYNAĞI EKONOMİK

Vatandaşların yüzde 51,5’i “Sorunların kaynağı ekonomi politikalarındaki hatalardır” görüşüne “Tamamen katılıyorum” dedi. “Hiç katılmıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 10 oldu.

Vatandaşların yüzde 36,7’si “Ekonomik sorunların kaynağı dış güçlerin saldırılarıdır” görüşüne “Hiç katılmıyorum” dedi. “Tamamen katılıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 18,6 oldu.

Vatandaşların yüzde 37,1’i “Ekonomik sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” görüşüne “Tamamen katılıyorum” dedi. “Hiç katılmıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 21,4 oldu.

Vatandaşların yüzde 54,4’ü “Ekonomik sorunların kaynağı ülke yönetimindeki liyakatsizlik ve adam kayırmacılıktır” görüşüne “Tamamen katılıyorum” dedi. “Hiç katılmıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 9,7 oldu.

Son olarak, vatandaşlara “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’te yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalayarak ve işbirliği yaparak okullarda ortak projeler gerçekleştireceğini belirtti. Siz bu durumu onaylıyor musunuz?” diye soruldu.

Cevaplar şöyleydi: “Hayır, onaylamıyorum” yüzde 77,4.

“Evet, onaylıyorum” yüzde 15,8 “Cevap yok” yüzde 6,8